Mann mit Paket raubt 75-Jährige in deren Haus aus

Ein Unbekannter hat in Schwaben eine Seniorin in ihrem Haus ausgeraubt und leicht verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte der Täter am Dienstag in Königsbrunn (Landkreis Augsburg) mit einem Paket in der Hand an der Tür der 75-jährigen Hausbesitzerin. Nach dem Öffnen der Türe habe der Räuber die Frau angegriffen und gefesselt. Im Anschluss habe er das Haus durchsucht und sei geflüchtet. Der Unbekannte habe Beute mit einem Wert im mittleren dreistelligen Bereich gemacht. Die Polizei suchte den Räuber zunächst vergeblich mit mehreren Streifen, Polizeihund und Hubschrauber.