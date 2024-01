Kriminalität

Mann mit Messer verletzt: Suche nach zwei Unbekannten

München / Lesedauer: 1 min

Zwei Unbekannte sollen einen 24-Jährigen in München mit einem Klappmesser und seinen Begleiter mit Pfefferspray verletzt haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Einsatzkräfte am Montag mit einem Zug der Einsatzhundertschaft und mit Hilfe der Bundespolizei erfolglos nach den Unbekannten gesucht.