Mann mit Messer löst Großeinsatz in Rehau aus

Ein 23-jähriger Mann hat am Mittwoch im oberfränkischen Rehau mit einem Messer einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Mann habe gedroht, eine Personengruppe zu verletzen. Der 23-Jährige, der erst vor kurzem bei zwei Ladendiebstählen mit einem Messer aufgefallen war, sei schließlich in seiner Wohnung festgenommen worden, wie die Polizeiinspektion Hof weiter mitteilte. Aufgrund einer psychischen Erkrankung in Verbindung mit Fremdgefahr habe das Ordnungsamt des Landratsamtes Hof die sofortige Einweisung in das Bezirkskrankenhaus verfügt, hieß es weiter.