Mann mit Messer angegriffen und schwer verletzt: Festnahme

Lauf an der Pegnitz / Lesedauer: 1 min

Ein 19-Jähriger soll seinen Vater nach einem Streit in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde nach dem Vorfall im Ortsteil Simonshofen am Donnerstagnachmittag festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 11:21 Von: Deutsche Presse-Agentur