Mann mit Horrorfilm-Maske klaut Geld und greift Mann an

Nördlingen / Lesedauer: 1 min

Ein Mann mit Freddy-Krueger-Maske soll 100 Euro aus der Hülle eines Handys gestohlen haben, das auf der Terrasse eines Hauses in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) gelegen hat. Das dort lebende Ehepaar entdeckte den Mann mit der Horrorfilm-Maske nach dem Diebstahl am Montagabend in einer angrenzenden Scheune, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 12:05 Von: Deutsche Presse-Agentur