Mann ließ laut Anklage hilflose Partnerin sterben

Weil er seine hilflose Partnerin nach einem Sturz liegenlassen und tagelang ihren Tod abgewartet haben soll, muss sich ein 50–Jähriger ab Dienstag (9.30 Uhr) wegen Totschlags vor dem Landgericht München II verantworten. Laut Anklage war die Frau im Juli vergangenen Jahres betrunken in der gemeinsamen Wohnung in Garmisch–Partenkirchen gestürzt und kam nicht mehr auf die Beine. Der Angeklagte habe daraufhin fünf Tage lang nichts unternommen, woraufhin die Partnerin starb.

Vor dem Geschehen sei es zwischen dem Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, zu einem Streit gekommen. In den folgenden Tagen hätten die Mutter und der Bruder des Mannes ihn am Telefon immer wieder aufgefordert, den Rettungsdienst zu verständigen. Als der Bruder angab, er habe die Polizei verständigt, sei er geflohen und habe die Kinder in der Wohnung mit der Leiche der Mutter zurückgelassen. Für das Verfahren sind vier Verhandlungstage angesetzt.