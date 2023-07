Landkreis Ebersberg

Mann in Priestergewand schlägt 19–Jährigen mit Kreuz

Eglharting / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein Mann in einem Priestergewand soll einen 19–Jährigen in Oberbayern mit einem Prozessionskreuz geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gerieten die beiden Männer am Mittwochabend an einem Bahnhof in Eglharting (Landkreis Ebersberg), rund 30 Kilometer östlich von München, in Streit.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 11:14 Von: Deutsche Presse-Agentur