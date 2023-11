Deggendorf

Mann greift Polizisten an

Deggendorf / Lesedauer: 1 min

Ein Polizei-Blaulicht leuchtet über einem Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Ein 35-Jähriger soll im niederbayerischen Deggendorf zwei Polizisten angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der Mann zuvor mit einer 24 Jahre alten Frau am Freitagabend auf offener Straße in einen Streit geraten sein und nach ihr getreten haben.

Veröffentlicht: 04.11.2023, 08:57 Von: Deutsche Presse-Agentur