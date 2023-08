Notfälle

Mann greift Passanten an und verbarrikadiert sich in Haus

Windelsbach / Lesedauer: 1 min

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein 21–Jähriger hat im mittelfränkischen Windelsbach einen Passanten angegriffen und sich danach in einem Wohnhaus verbarrikadiert. Die Polizei rückte deshalb am Mittwoch mit mehreren Streifen an, wie ein Sprecher mitteilte.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 14:09 Von: Deutsche Presse-Agentur