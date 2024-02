Mann greift nach Dienstwaffe eines Polizisten

Ein Mann hat sich bei einer Kontrolle in Nürnberg Polizisten widersetzt und nach einer Dienstwaffe gegriffen. Der 60-Jährige war am Dienstagabend in der Nähe des Hauptbahnhofs kontrolliert worden, weil er in einer Verbotszone Alkohol konsumiert haben soll, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann habe daraufhin aggressiv auf die Beamten reagiert und sich in Richtung eines Taxistands entzogen. Bei der anschließenden Festnahme musste er nach Angaben der Polizei am Boden gefesselt werden. Dabei habe er an die Dienstwaffe eines Polizisten gegriffen. Gegen den 60 Jahre alten Mann wird nun wegen des Verdachts des Widerstands gegen Beamte ermittelt.