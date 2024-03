Mann gibt sich zum Stehlen im Krankenhaus als Arzt aus

Ein 23-Jähriger hat sich in einem Krankenhaus in München-Großhadern als Arzt verkleidet, um Wertgegenstände und Medikamente zu stehlen. Der Mann soll einen Arztkittel und eine Patientenakte entwendet und unbemerkt unter anderem Schmuck, Uhren und Karten sowie Medikamente gestohlen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Als er sich im Apothekenraum des Klinikums aufhielt, wurde ein Mitarbeiter auf ihn aufmerksam. Er verständigte den Sicherheitsdienst, der den Verdächtigen so lange festhielt, bis die Polizei eintraf.

Die Beamten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest und stellten das Diebesgut bei ihm sicher. Der Mann wurde einen Tag nach der Festnahme am vergangenen Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Es sei davon auszugehen, dass der Beschuldigte diese Art von Diebstahl gewerbsmäßig betreibe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Gegen ihn werde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.