Mann geht mit Spielzeugwaffe ins Einkaufszentrum

Ein Mann hat eine Spielzeugwaffe mit in ein Einkaufszentrum in Lichtenfels genommen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten mehrere Menschen die Polizei gerufen, weil der Mann eine Schusswaffe bei sich gehabt hätte. Die Beamten überwältigten den alkoholisierten 45-Jährigen am Freitagnachmittag und nahmen ihn in Gewahrsam.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte eine Schusswaffe, bei der es sich jedoch um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe handelte. Wieso er sie dabeihatte, begründete er nicht. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.