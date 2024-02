Mann findet Handgranate auf Dachboden

Bei Renovierungsarbeiten hat ein Mann in Mittelfranken eine verrostete Handgranate auf dem Dachboden seines Hauses entdeckt. Der 39-Jährige habe das Fundstück aus dem Haus gebracht, in einen Blecheimer gelegt und anschließend die Polizei verständigt, teilte am Freitag die Polizei mit. Beamte hätten die Granate als gefährlich eingestuft und den Kampfmittelräumdienst verständigt. Die Fachleute sprengten die Handgranate am Mittwoch noch vor Ort in Langfurth (Landkreis Ansbach).

Die Polizei verwies darauf, dass von gefundener Munition ein hohes Risiko ausgehe, verletzt oder getötet zu werden. Deswegen sollten Kampfmittel nicht berührt oder bewegt werden. Finder sollten die Polizei oder das Ordnungsamt benachrichtigen.