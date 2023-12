Mann fällt beim Schneeräumen von Lkw-Dach: Schwer verletzt

Beim Schneeräumen des Dachs seines Lastwagens ist ein 40-Jähriger gestürzt und hat sich dabei in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) schwer verletzt. Der Berufskraftfahrer sei am Montagmorgen ohne Fremdeinwirkung herabgefallen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.