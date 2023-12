Oberbayern

Mann fährt mit zwei Promille zur Polizei: Führerschein weg

Freising / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Mit fast zwei Promille ist ein Mann zur Polizeiwache in Freising gefahren und hat dadurch seinen Führerschein verloren. Der 58-Jährige habe am Montag mit den Beamten eigentlich über persönliche Probleme reden wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Veröffentlicht: 19.12.2023, 11:46 Von: Deutsche Presse-Agentur