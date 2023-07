Mann fährt mit Rollator in die Isar und wird gerettet

Eine Fahrt mit seinem neuen Rollator ist für einen 81–Jährigen in Niederbayern in der Isar geendet. Ein Mann habe beobachtet, wie der Senior in Landshut in den Fluss fuhr — und sei zur Hilfe geeilt, teilte die Polizei am Montag mit. Allein habe der Mann den Rollator am Samstag jedoch nicht aus dem Wasser holen können. Erst mit Hilfe einer Polizeistreife konnte der Senior demnach wieder an Land geholt werden.

Als Grund für seine Irrfahrt in den etwa 50 Zentimeter tiefen Bereich des Flusses gab der 81–Jährige demnach an, dass der neue Rollator für ihn noch ungewohnt sei. Der Sohn des Mannes brachte ihn unversehrt nach Hause.