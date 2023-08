Mann fährt mit Auto Bienenstöcke um: Polizei ermittelt

Mehrere Bienenstöcke hat ein Mann in der Oberpfalz mit seinem Auto umgefahren — und so die Heimat von 22 Bienenvölkern zerstört. Die überlebenden, „nun wildgewordenen“ Tiere seien am Unfallort in Fensterbach (Landkreis Schwandorf) zurückgeblieben, teilte die Polizei mit. Drei Stunden nach dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch habe sich dann ein 24–Jähriger bei den Ermittlern als Verursacher gemeldet — laut dessen Angaben auf Druck seiner Eltern.

Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab der Mitteilung zufolge einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen ihn werde unter anderem wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.