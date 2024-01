Landkreis Hof

Mann fährt mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Schwarzenbach an der Saale / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Ein Autofahrer ist im Landkreis Hof innerorts mit mehr als 105 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Der 30-Jährige sei am Mittwoch auf der Bundesstraße 289 in Schwarzenbach an der Saale geblitzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 04.01.2024, 12:08 Von: Deutsche Presse-Agentur