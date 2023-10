Niederbayern

Mann fährt 14-Jährigen auf Zebrastreifen an und flüchtet

Steinach / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Autofahrer hat in Niederbayern einen 14-jährigen Schüler auf einem Zebrastreifen angefahren und ist nach dem Unfall weitergefahren. Er fuhr den Schüler am Montagmittag in Steinach (Landkreis Straubing-Bogen) an, nachdem dieser aus dem Bus ausgestiegen war und hinter dem Bus den Zebrastreifen überqueren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 03.10.2023, 09:56 Von: Deutsche Presse-Agentur