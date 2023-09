Straubing

Mann droht und fordert Geld: Frau verfolgt ihn mit Rad

Straubing / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Ein Mann hat in Niederbayern zwei Frauen mit dem Messer bedroht, um Geld von ihnen einzufordern, und ist dann von einer der Geschädigten mit dem Fahrrad verfolgt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bedrohte der 47–Jährige am Donnerstag eine 34–Jährige an einem Geldautomaten in Straubing mit einem Messer.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 13:40 Von: Deutsche Presse-Agentur