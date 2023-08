Mann bringt verletzte Zwergfledermaus zur Polizeiwache

Ein Mann hat eine verletzte Zwergfledermaus zu einer Polizeiwache in Nordschwaben gebracht. Der 26–Jährige habe das Tier am Montag auf dem Dachboden seines Wohnhauses in Donauwörth (Landkreis Donau–Ries) gefunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei zur Polizeiwache gekommen, um Hilfe zu suchen. Mithilfe einer Umweltschutzorganisation machten die Beamten den Angaben zufolge einen Fledermaus–Experten ausfindig. Dieser habe sich dann um das am Flügel verletzte Tier gekümmert.