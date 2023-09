Ostallgäu

Mann bietet NS–Bilder auf Flohmarkt an

Füssen / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein Verkäufer hat Bilder von Adolf Hitler, Rudolf Heß, Martin Bormann und Heinrich Himmler auf einem Flohmarkt in Füssen (Landkreis Ostallgäu) angeboten. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Fotodrucke mit Abbildungen der Politiker und Funktionsträger aus der NS–Zeit am Sonntag am Stand des 59–Jährigen entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 14:19 Von: Deutsche Presse-Agentur