Mann beraubt Kollegen: 60–Jähriger schwer verletzt

Ein 36–Jähriger soll in Haßfurt (Landkreis Haßberge) seinen Arbeitskollegen beraubt und schwer verletzt haben. Während eines Streits in der Firma habe der Mann von seinem Kollegen Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Montag mit. Außerdem soll er den 60–Jährigen bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt haben. Rettungskräfte brachten den 60–Jährigen mit einer Fraktur am Arm ins Krankenhaus. Gegen den 36–Jährigen wird nun wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Beamte nahmen ihn noch am Donnerstag in seiner Wohnung fest. Nach Angaben der Polizei sitzt er seit Freitag in Untersuchungshaft.