Mann bei Unfall in Betonwerk lebensgefährlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk in Mittelfranken ist ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann stürzte am Donnerstag in Insingen (Landkreis Ansbach) bei Montagearbeiten aus drei Metern Höhe von einem Bauteil, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er auf dem Boden aufprallte, zog sich der Mann demnach lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Mit einem Hubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann gestürzt war, blieb zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.