Mann bei starkem Wind von entwurzeltem Baum erschlagen

Ein 39-Jähriger ist im schwäbischen Landkreis Günzburg bei Waldarbeiten von einem Baum erschlagen und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei die Buche wegen des starken Windes entwurzelt worden und sei dann auf den Mann gestürzt.

Den Angaben nach war der Mann am Mittwoch in seinem Waldstück in Ziemethausen damit beschäftigt, Fichten zu fällen. Als er gerade mit einem umgelegten Baum beschäftigt war, sei er von der umfallenden Buche getroffen worden. Sein Vater habe ihn wenig später entdeckt, der Notarzt habe nur noch den Tod des 39-Jährigen feststellen können. Weil die Bergung des Toten und die Untersuchung der Unfallstelle wegen des Windes und der einsetzenden Dunkelheit zunächst zu gefährlich war, konnten die Einsatzkräfte laut Polizei ihre Arbeit erst am Donnerstag wieder aufnehmen.