Mann bei Messerangriff lebensgefährlich verletzt

Bei einem Streit in Füssen im Allgäu ist ein 21-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden. Er kam am Samstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten leiteten eine Fahndung nach dem Täter ein, auch von einem Polizeihubschrauber aus wurde gesucht. Die Polizei geht aus, dass ein Streit unter Bekannten der Grund für die Messerattacke war. Worum es genau ging, sei bisher nicht bekannt.