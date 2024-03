Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus in Oberbayern verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberbayern ist ein 28-jähriger Bewohner leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend im zweiten Stock des Hauses in Brannenburg (Landkreis Rosenheim) aus. Die Ermittler gingen davon aus, dass ein technischer Defekt den Brand verursacht hat. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von bis zu 300.000 Euro.