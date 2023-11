Cham

Mann bei Arbeiten mit Gabelstapler getötet

Bei Lagerarbeiten mit einem Gabelstapler ist ein Mann in Roding (Landkreis Cham) getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 75-Jährige am Freitag ersten Ermittlungen zufolge die Bedieneinrichtung der Hubgabel ferngesteuert und sich dabei selbst tödlich verletzt haben.

