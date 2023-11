Nürnberg

Mann bei Angriff schwer verletzt und ausgeraubt

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Ein 38-Jähriger ist in Nürnberg von einer größeren Personengruppe angegriffen und schwer verletzt worden. Er sei am Freitagabend im Stadtgraben unterwegs gewesen, als ihn bisher unbekannte Personen attackiert hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 12.11.2023, 11:52 Von: Deutsche Presse-Agentur