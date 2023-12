Mann bedroht Polizisten mit Axt: Beamte geben Warnschüsse ab

Mit Warnschüssen und Pfefferspray haben sich Polizisten in Nabburg (Landkreis Schwandorf) gegen einen aggressiven Mann zur Wehr gesetzt, der sie mit einer Axt bedrohte. Zuletzt konnte der Mann überwältigt und festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten waren am Montagabend in den Ortsteil Diendorf gerufen worden, weil dort ein betrunkener Mann seine Familie bedroht habe. Außerdem habe er gedroht, das Anwesen anzuzünden. Beim Eintreffen der Polizisten habe der Mann diese beleidigt und zu einer Axt gegriffen. Er sei auf die Einsatzkräfte losgegangen und habe sie aufgefordert, ihn zu erschießen.

Die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt und sogar Warnschüsse in die Luft abgegeben, um den Mann auf Distanz zu halten. Doch der Mann sei weiter aggressiv gewesen und habe mit der Axt auf den Streifenwagen eingeschlagen. Dann legte er die Axt ab, woraufhin ihn die Polizisten überwältigen und fesseln konnten, wie weiter mitgeteilt wurde. Dabei habe der Mann eine Handverletzung erlitten. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.