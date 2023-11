Mann bedroht Polizisten in Polizeistation mit Pistole

Ein Mann mit einer Pistole hat Polizisten in einer Polizeiinspektion in Mittelfranken bedroht. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, hatte der 25-Jährige über die Sprechanlage gesagt, dass er Hilfe benötige. Als die Beamten ihn am frühen Mittwochmorgen in die Inspektion in Schwabach ließen, habe er die Pistole und ein Tierabwehrspray gezogen. Die Beamten hätten daraufhin ihrerseits Dienstwaffen gezogen, den Mann letztlich aber ohne deren Einsatz überwältigt und entwaffnet.

Später habe sich herausgestellt, dass es sich bei der Pistole des 25-Jährigen um eine Schreckschusswaffe handelte. Neben dem Tierabwehrspray stellten die Beamten auch ein Springmesser bei dem Mann sicher. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei er in einer psychiatrische Klinik gebracht worden. Warum der Mann die Polizisten bedrohte, blieb zunächst unklar. Gegen ihn wird wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz ermittelt.