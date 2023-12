Mann bedroht Nachbarn mit Schwert

Ein 40-Jähriger mit einem Schwert hat in Mittelfranken seine Nachbarn bedroht und einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der Polizeieinsatz begann am Sonntagmittag, in den Abendstunden nahm das Spezialeinsatzkommando den Mann schließlich fest, wie die Polizei mitteilte. In seiner Wohnung fanden die Beamten ein Schwert, zwei Macheten, eine Gasdruckpistole sowie ein Kettenhemd. Der 40-Jährige muss sich unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung strafrechtlich verantworten. Er wurde eine Fachklinik gebracht.

Die Anwohner eines Mehrparteienhauses in Lanzendorf (Windsbach) im Landkreis Ansbach hatten der Polizei am Mittag mitgeteilt, dass sie soeben das Anwesen verlassen hätten, weil sie von dem 40-Jährigen bedroht worden seien. Er habe im Treppenhaus herumgeschrien, eine Vielzahl von Drohungen ausgesprochen und ein Schwert mit sich geführt.

Als eine Streifenwagen-Besatzung eintraf, ging der Mann in das Haus zurück und schloss die Türen. Da die Beamten davon ausgingen, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet und möglicherweise Zugriff auf Schusswaffen haben könnte, wurden das Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie die Verhandlungsgruppe Nordbayern hinzugezogen.

Nachdem der 40-Jährige sich nicht dazu bewegen ließ, das Anwesen zu verlassen, hätten SEK-Beamte ihn in seiner Wohnung festgenommen, hieß es. Er habe dabei leichte Verletzungen erlitten.