Polizei

Mann bedroht Fahrgäste in Linienbus: Festnahme

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Fahrzeug der bayerischen Polizei fährt mit Blaulicht durch die Innenstadt. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild )

Ein Mann hat in Nürnberg in einem Linienbus andere Fahrgäste verbal bedroht und so einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Verdächtige habe zudem Polizisten mit einer Glasflasche gedroht, teilte die Polizei mit.

Veröffentlicht: 18.07.2023, 11:35 Von: Deutsche Presse-Agentur