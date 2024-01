Bahn

Mann auf Gleis verursacht S-Bahn-Sperrung

München / Lesedauer: 1 min

Ein doppelstöckiger Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. (Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild )

In München ist ein Mann in einem S-Bahnhof auf die Gleise gesprungen und hat mitten im Berufsverkehr eine Sperrung verursacht. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der 32-Jährige am Dienstagnachmittag „aus noch ungeklärter Ursache“ auf die Gleise am S-Bahnhof Rosenheimer Platz begeben.