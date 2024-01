Kitzingen

Mann angefahren: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Wiesentheid / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Holzdieb ist wegen des Verdachts auf versuchten Mord und räuberischen Diebstahls in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurden der 29-Jährige und ein 34-jähriger Komplize mutmaßlich beim Holzdiebstahl in einem Holzlager in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) vom Besitzer ertappt.