Mainzer Mutmacher Henriksen: „Hungrig, wieder zu gewinnen“

Das Training mit den Spielern vom FSV Mainz 05 ist für den neuen Chefcoach Bo Henriksen bisher eher Nebensache gewesen. Vielmehr hat der Däne in den ersten Tagen seit Amtsantritt am Abbau mentaler Blockaden und am Aufbau des Selbstbewusstseins gearbeitet. „Ja, man spürt, dass sie blockiert sind. Wir sollten nicht ängstlich sein und nur etwas vermeiden wollen“, sagte der 49-Jährige vor seinem Debüt in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg. „Es sind noch 14 Spiele zu bestreiten, in denen wir etwas erreichen können.“

Den Worten wird Henriksen wirkungsvolle Taten folgen lassen müssen, damit seine Mission, den Tabellenvorletzten vor dem Abstieg zu retten, ein Erfolg wird. Nur ein Sieg in 21 Liga-Spielen und lediglich zwölf Punkte sind die schlechte Bilanz der Rheinhessen unter der Regie der Henriksen-Vorgängern Bo Svensson und Jan Siewert. „Wir können die Vergangenheit nicht ändern, deshalb schauen wir nach vorn“, betonte Henriksen am Freitag. „Der Glaube, Gefühle und das gegenseitige Vertrauen sind im Fußball sehr wichtig. Und ich kann den Glauben und das Vertrauen bei den Spielern spüren.“

In dieser sportlichen Krise könne man nur durch positives Denken etwas verändern. „Wenn man denkt, es ist schwierig, dann ist es schwierig. Alles im Leben ist Mentalität“, bekräftige Henriksen. „Kein Spieler will nur ein Spiel von 21 gewinnen. Wir sind hungrig, wieder zu gewinnen. Man darf nicht ängstlich sein.“ Er habe einen fantastischen Eindruck von den Spielern im Training gewonnen: „Ich habe gesehen, dass sie gut sind.“

Abgesehen davon, den Spielern wieder Mut zu machen, weiß auch er, was am Ende im Spiel gegen Augsburg zählt. „Meine Gedanken sind nur an einem Punkt diese Woche: Alles zu tun, damit wir gewinnen“, sagte Henriksen. „Wir müssen ein nerviger Gegner sein.“ Abgesehen von Stürmer Jonathan Burkardt, der wegen einer Erkältung nicht komplett trainieren konnte, gibt es keine personellen Probleme.