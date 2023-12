Polizeikontrolle

Männer verweigern sich: „Reichsbürger“-Verdacht

Furth im Wald / Lesedauer: 1 min

Zwei Männer haben eine Kontrolle durch die Polizei am Grenzübergang in Furth im Wald (Landkreis Cham) verweigert. Es gebe Hinweise, dass sie der „Reichsbürger“-Szene angehören, teilte die Bundespolizei am Freitag mit.

