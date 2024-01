Ermittlungen

Männer prügeln sich auf einer Skipiste in Schwaben

Obermaiselstein / Lesedauer: 1 min

Zwei Männer haben sich auf einer Skipiste in Schwaben geprügelt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren ein Kind und ein 18 Jahre alter Snowboardfahrer am Sonntag in Obermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) beinahe zusammengestoßen.