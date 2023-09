Gewalttat

Mädchen–Trio rassistisch beleidigt und angegriffen

Rosenheim / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Drei Mädchen sind von Erwachsenen in Rosenheim nach Polizeiangaben rassistisch beleidigt und angegriffen worden. Die Minderjährigen im Alter von 13 und 15 Jahren seien am Donnerstagabend auf dem Heimweg von zwei Männern und einer Frau angerempelt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 12:08 Von: Deutsche Presse-Agentur