Lufthansa stellt Verbindung Leipzig-München temporär ein

Die Lufthansa stellt ihre Verbindung zwischen Leipzig-Halle und München ab dem 31. März vorübergehend ein. Wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte, stehen dem Unternehmen aufgrund von Triebwerksproblemen in einer ihrer Flotten in diesem Jahr deutlich weniger Flugzeuge zur Verfügung als ursprünglich geplant. Daraufhin habe sich die Lufthansa entschieden, Flüge mit wenigen Passagieren temporär auszusetzen. Allerdings soll die Strecke ab Ende Oktober wieder angeboten werden.

„Der Flughafen Leipzig/Halle wird auch im Sommer an das Streckennetz der Lufthansa angebunden sein, weil bis zu fünfmal täglich der Flughafen Frankfurt angeflogen wird“, betonte ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG.