Löschschlauch aufgedreht: Parkhaus-Treppen unter Wasser

In einem Parkhaus im oberfränkischen Coburg haben noch unbekannte Täter einen Löschschlauch aufgedreht und damit ein Treppenhaus geflutet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete ein Besucher des Parkhauses am Donnerstagabend, dass sehr viel Wasser über die Treppen nach unten fließe. Die Beamten hätten schließlich festgestellt, dass im achten Stockwerk des Parkhauses ein Löschschlauch voll aufgedreht worden war. Laut einem Polizeisprecher floss das Wasser über einen Abfluss ab. Wie viel Wasser auslief, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt.