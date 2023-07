Nürnberg

Lkw verliert Metallabfälle: Zahlreiche Autos beschädigt

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein Lastwagen hat in Nürnberg am Montag zahlreiche kleine Metallteile auf der Straße verloren — viele Autos sind dadurch beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich bis zum späten Nachmittag 27 Menschen mit Schäden an ihrem Fahrzeug gemeldet.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 19:20 Von: Deutsche Presse-Agentur