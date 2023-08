Rettungseinsatz

LKW überrollt Frau an Raststätte: Lebensgefährlich verletzt

Passau / Lesedauer: 1 min

Eine Frau ist an einer Autobahnraststätte in Niederbayern von einem Lastwagen überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 64–Jährige am Donnerstagabend zu Fuß an der Rastanlage an der A3 in Passau unterwegs, als sie von dem Sattelzug erfasst wurde.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 11:16 Von: Deutsche Presse-Agentur