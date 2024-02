Lkw-Ladung mit unversteuerten E-Zigaretten beschlagnahmt

Kölner Zollbeamte haben bei einer Kontrolle an der Autobahn eine Lkw-Ladung mit 27.000 unversteuerten E-Zigaretten und mehr als 120 Liter unversteuerte E-Liquids sichergestellt. Sie zogen vor wenigen Wochen auf der A3 einen bulgarischen Lkw aus dem fließenden Verkehr, der auf dem Weg aus den Niederlanden in den Großraum Nürnberg war, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Verteilt auf 135 Kartons fanden sie die 27.000 E-Zigaretten gefüllt mit Liquid, alle ohne Steuerbanderole. Der Steuerschaden liege bei 108.000 Euro. Die Ware wurde beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Seit dem 1. Juli 2022 unterliegen nikotinhaltige Substanzen für die Verwendung von E-Zigaretten wie E-Liquid der Tabaksteuer, wie der Kölner Zoll in einer Mitteilung betonte. Zum 1. Januar 2024 stieg diese den Angaben zufolge von 0,16 Cent auf 0,20 Cent pro Milliliter.