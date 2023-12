Lkw-Kollision auf A8: ein Fahrer tödlich verletzt

Bei einer Kollision von drei Lastkraftwagen auf der Autobahn 8 ist am Mittwoch ein Fahrer tödlich verunglückt. Ein weiterer Fahrer wurde schwerstverletzt, wie die Polizei am Abend in Augsburg mitteilte. Der Zusammenstoß gegen 19.18 Uhr in Fahrtrichtung München auf Höhe Friedberg/Derching sei eine Folge eines anderen Unfalls gewesen. Die A8 wurde am Abend in Richtung München gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Friedberg abgeleitet. Weitere Informationen zu den Unfällen gab es zunächst nicht.