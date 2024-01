Lkw-Fahrer fuhr wegen Gesundheitsproblem in Gegenverkehr

Der Lastwagenfahrer, der am Montag auf der B2 bei Starnberg auf die Gegenfahrbahn gefahren ist und einen schweren Unfall verursacht hat, hatte wahrscheinlich gesundheitliche Probleme. Der 65-Jährige könne sich an nichts erinnern und werde im Krankenhaus durchgecheckt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen habe er während der Fahrt gesundheitliche Probleme bekommen. Ablenkung durch ein Handy am Steuer oder ähnliches schließe die Polizei in diesem Fall aus.

Der Viehtransporter war am Montag auf der von Leitplanken gesäumten B2 bei Traubing in fünf entgegenkommende Autos gefahren. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden sieben der acht dabei Verletzten in Krankenhäuser gebracht, drei von ihnen sind schwer verletzt. Vier Autos erlitten Totalschaden, der Sachschaden liegt im sechsstelligen Bereich. Bis auf einen Autofahrer waren alle Beteiligten auf der Durchreise gewesen.