Landkreis Aschaffenburg

Lkw-Fahrer betrunken und mit falschem Führerschein unterwegs

Weibersbrunn

Mit mehr als drei Promille und einem gefälschten Führerschein ist ein Lastwagenfahrer in Unterfranken angehalten worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge den in Schlangenlinien fahrenden Laster am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Weibersbrunn (Landkreis Aschaffenburg) gemeldet.

03.01.2024