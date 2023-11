Parteipolitil

Linken-Spitze will nach „lähmenden Konflikten“ Neustart

Janine Wissler (l) steht beim Parteitag auf der Bühne. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler sieht nach der Spaltung der früheren Bundestagsfraktion die Chance auf einen erfolgreichen Neustart. „Die Konflikte in den letzten Jahren haben uns zunehmend gelähmt und waren nicht mehr aufzulösen“, sagte sie am Samstag beim Bundesparteitag in Augsburg hinsichtlich der zehn ausgetreten Linken-Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht.

Veröffentlicht: 18.11.2023