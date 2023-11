Linke zu Bundesparteitag: Europawahl und Grundsatzdebatte

Gut drei Wochen nach der Abspaltung des Parteiflügels um Sahra Wagenknecht beginnt die Linke am Freitag (14.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Augsburg. Eigentliches Thema ist die Europawahl im Juni 2024. Parteichef Martin Schirdewan und die Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete sollen die Kandidatenliste anführen. Doch dürfte es auch um den Austritt Wagenknechts und deren geplante Konkurrenzpartei BSW gehen. Am Eröffnungstag spricht Schirdewan (15.15 Uhr) vor einer auf mehrere Stunden angesetzten Generaldebatte. Das Treffen dauert drei Tage.

Die Linke hat seit der Bundestagswahl 2021 eine Serie von Wahlschlappen hinter sich und liegt in bundesweiten Umfragen bei nur etwa vier Prozent. Wegen der Trennung von Wagenknecht wird zum 6. Dezember auch ihre Bundestagsfraktion aufgelöst. Doch hofft die Parteispitze um Schirdewan und die Co-Vorsitzende Janine Wissler auf ein Ende des Dauerstreits und einen Neuanfang. Sie wirbt mit einem Kurs für strikten Klimaschutz und für eine großzügige Asylpolitik um Aktivisten linker Bewegungen und enttäuschte Anhänger von Grünen und SPD.