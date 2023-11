Europawahl

Linke bestimmen Schirdewan und Rackete zum Spitzenduo

Augsburg / Lesedauer: 2 min

Carola Rackete (l) und Martin Schirdewan. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa )

Die Linke geht mit Parteichef Martin Schirdewan und der parteilosen Flüchtlings- und Klimaaktivistin Carola Rackete als Spitzenduo in den Europawahlkampf. Rackete wurde am Samstagabend beim Parteitag in Augsburg von den rund 440 Delegierten mit 77,8 Prozent Zustimmung auf den zweiten Platz der Europawahlliste gewählt.

Veröffentlicht: 18.11.2023, 19:57 Von: Deutsche Presse-Agentur